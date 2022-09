Luis Sinisterra descresta en Europa: 'jugador de clase mundial'

Los buenos comentarios para el colombiano Luis Sinisterra no se detienen. El extremo del Leeds es la sensación en el fútbol inglés y los elogios en todo Europa continúan. Esta vez quien habló sobre 'Sini' fue su exentrenador en el Feyenoord, quien aseguró que merece todo lo que le está pasando y no duda en su crecimiento.



Jaap Stam, quien conoce bien las características y el potencial del colombiano, aseguró que es un jugador de "clase mundial". En 2019 llegó al Feyenoord y le dio la oportunidad de mostrarse. No lo decepcionó. Hoy, Sinisterra lo descresta en el fútbol inglés, en el que ha disputado seis partidos y lleva tres goles y una asistencia. ¡Vaya manera de iniciar la temporada en una de las grandes de Europa!

"Cuando estaba en Feyenoord estaba buscando extremos, pero en ese momento no había mucho dinero para gastar, así que necesitaba mirar de lo que ya estaba en el equipo y lo que había en la academia. Luis estaba allí, era uno de esos jugadores. Le di la confianza cuando estaba allí para jugar como extremo. Inmediatamente se podía ver lo que podía aportar al juego", mencionó el holandés a Triball Football.



El extécnico del Feyenoord dijo que Luis Sinisterra "es un tipo que está muy dispuesto a aprender" y valoró su "mentalidad". Sin embargo, aprovechó el momento para darle un consejo al estadounidense Jesse Marsch, entreador del Leeds, a quien le dijo que "es jugador que necesita tener confianza y que tiene sensibilidad".



"Creo que en Leeds lo van a disfrutar. Es un jugador de clase mundial, solo puede mejorar y estoy muy feliz por él", concluyó el exfutbolista y técnico neerlandés.