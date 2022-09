Mojica dio sus razones para fichar con Villarreal: Elche ve de reojo

El lateral colombiano Johan Mojica señaló durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal, que le resultó fácil aceptar la propuesta de fichaje dada la entidad del club castellonense y su afinidad con el estilo de juego que propone.



"Me animó a fichar el Villarreal, el nombre ya es grande y la manera de jugar me encanta. El buen trato del balón me gusta mucho, el club me gusta mucho, y esa confianza que han depositado en mí me ha hecho querer venir aquí", recalcó.

🗣 @11johanmojica: "𝐌𝐞 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞́ 𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐚𝐥 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐮 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐳𝐚 𝐲 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐮 𝐛𝐮𝐞𝐧 𝐟𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥".



¡Qué grande eres, panita 💛! pic.twitter.com/4dXtU4Bz7W — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 9, 2022 🗣: "𝐄𝐥 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐲 𝐞𝐬𝐨 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢́𝐚 𝐲 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐫".



💛 @11johanmojica, presentado como nuevo jugador del Villarreal 💛 — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 9, 2022

"Creo que puedo aportar mucho al equipo con mi fútbol y me encanta esta forma de jugar; por eso no lo pensé mucho. Era un paso en mi carrera que venía buscando y se dio", apostilló el exjugador del Elche.



El defensor cafetero aseguró ser feliz de poder haber fichado por el Villarreal y destacó el ambiente familiar que se ha encontrado. "Estoy contento de lo que transmiten, llevo disfrutando mucho desde el primer día en este club. He disfrutado de mis padres aquí, que era algo que soñaba, quería que estuvieran conmigo en mi equipo y en día a día, y es algo que se ha dado y estoy muy feliz", insistió.



Mojica ya ha tenido la oportunidad de debutar tras haber participado en el partido de Conference League contra el Lech Poznan polaco.