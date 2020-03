Mensaje de Luis Muriel desde su encierro: 'no subestimar la situación'

La situación del coronavirus covid-19, que todavía no es crítica y que ha motivado críticas medidas de salubridad por parte del Gobierno nacional, no se parece ni de lejos a lo que se vive en Italia.

Lo cuenta Luis Muriel, uno de cientos de colombianos que vive el encierro total ordenado por el gobierno de Italia, el segundo país con más casos de la enfermedad por el momento, con más de 15.000 casos diagnosticados y cerca de 1.000 víctimas mortales.



El futbolista vive con su esposa y sus tres hijas en Bérgamo, al norte del país, donde se expandió más rápidamente el virus.



Por eso tiene pleno conocimiento de la situación y se siente con la responsabilidad de enviar a los colombianos un mensaje que, si bien no busca disparar más alarmas de las ya conocidas, sí intenta crear conciencia sobre el peligro que representa la enfermedad.



En un mensaje en sus redes sociales, el futbolista, un de los habituales en la Selección Colombia, colgó un mensaje lleno de reflexión: " Colombianos a propósito de esta situación creada por el coronavuirus (COVID-19) mi invitación es a que tomen precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades competentes. Me encuentro en este momento en la zona de mayor contagiados en Italia y si bien la idea no es crear el pánico, mi mensaje es apra invitarlos a no subestimar una situación que puede complicarse mucho como sucedió aquí".

Luis Muriel Foto: Tomado de Instagram @luisfmuriel9

Muriel y Zapata salieron hacia España para jugar su partido de Champions League con Atalanta, frente a Valencia, y de vuelta a casa permanecen completamente recluidos en casa.



Ambos están sanos y sueprvisados por el cuerpo médico de su club, pero la situación es muy preocupante.