Luis Muriel se cotiza en Italia: superó su mayor valor en el mercado

En la reciente actualización de Transfermarkt sobre el valor en el mercado en la Serie A, el colombiano Luis Fernando Muriel tuvo un ascenso importante siendo el tercer jugador más valioso de Atalanta, detrás de Duván Zapata (38 millones de euros) y Robin Gosens (35 millones).

Además de esto, el atlanticense es el noveno centrodelantero mejor valorizado en la liga italiana, con 26 millones de euros, en el ranking que encabeza Romelu Lukaku y que tiene a Zapata en la casilla 32. Muriel, quien alcanzó su mejor registro en el mercado, aparece en la casilla 54.



Muriel no ha jugado ningún partido completo y ha estado como titular en 11 partidos. Actualmente es el tercer goleador en Italia escoltando a Cristiano Ronaldo (23 goles) y Lukaku (19). El colombiano suma 16 tantos y lo más curioso es que cuando ha marcado gol su equipo no ha perdido (ganaron 11 y empataron dos).



El atacante de 29 años es considerado uno de los “mejores suplentes”, pues cuando Jean Piero Gasperini lo ha tenido como alternativa y lo ha enviado a cancha, él ha respondido y ha conseguido goles importantes para los de Bérgamo. Ese buen momento se ve reflejado en las cifras, pues respecto a la última actualización de Transfermarkt (diciembre 2020), su precio aumentó en 4 millones de euros durante el primer trimestre del año.



Top 5 goleadores en Serie A



1. Cristiano Ronaldo (Juventus) - 23 goles

2. Romelu Lukaku (Inter) - 19 goles

3. Luis F. Muriel (Atalanta) - 16 goles

4. Zlatan Ibrahimovic (AC Milán) - 15 goles

5. Ciro Inmobile (Lazio) - 14 goles



Las 16 anotaciones de Muriel en Italia



Gol vs Spezia, victoria 3-1

Convirtió el segundo a los 55’ y jugó hasta el 66’ cuando salió por Zapata.

*El gol más reciente, lo marcó el 12 de marzo.



Gol vs Crotone, victoria 5-1 de Atalanta

Convirtió el tercero a los 50’ de partido.



Gol vs Nápoles, victoria 4-2

Muriel anotó el tercero a los 71 minutos.



Gol vs Cagliari, victoria 0-1

El colombiano anotó a los 90 minutos.



Gol vs Torino, empate 3-3

Luis Fernando se reportó con el tercero a los 21’.



Gol vs Udinese, empate 1-1

Muriel puso el empate a los 44 minutos.



Gol vs Benevento, victoria 1-4

El atacante se reportó a los 86’, sentenciando el marcador final.



Gol vs Parma, victoria 3-0

Muriel abrió el marcador a la altura del minuto 15’.



Gol vs Sassuolo, triunfo 5-1

Se reportó con el quinto a los 67 minutos.



Dos goles vs Bolonia, empate 2-2

El primero lo anotó de penalti, a los 22 minutos. El segundo llegó un minuto después.



Gol vs Roma, victoria 4-1

Muriel anotó a los 72 minutos, el 3-1 parcial.



Dos goles vs Crotone, victoria 1-2

Anotaciones a los 26’ y 38’ de partido.



Gol vs Cagliari, victoria 5-2

Convirtió el primero en ese banquete de goles, a la altura del minuto 7.



Gol vs Torino, victoria 2-4

Anotó el segundo de Atalanta, a los 21’.