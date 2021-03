¿Está en deuda? 'Tino' Asprilla sobre el Luis Muriel de la selección

En medio de una entrevista para Tuttomercatoweb, Faustino 'Tino' Asprilla, quien jugó en Italia para el Parma durante seis temporada, se refirió al presente del atacante Luis Fernando Muriel, quien brilla con Atalanta. El exfutbolista aseguró que Muriel está en deuda con la Selección Colombia y que ahora juega con más "madurez", lo que podría aportarle a la tricolor.

"En los últimos años ha ganado suficiente experiencia para alcanzar cierto nivel. Tiene 29 años y es una edad perfecta para explotar al más alto nivel. Antes evidentemente no estaba maduro, ahora la tiene para convertirse en campeón", y continuó: "todavía le falta mejorar mucho. Siempre digo esto y me pregunto cómo es posible que no pueda jugar cuatro o cinco partidos con la selección como lo hace con el Atalanta. Creo que está un poco en deuda con la Selección Colombia".



Asprilla dijo también que Muriel está mostrando un buen juego y con Atalanta ha sabido explotar su talento. "Quizás hoy finalmente esté convencido de sus cualidades y los números hablan por sí solos. Está demostrando que puede jugar bien y con Atalanta lo está haciendo. Ahora lo estamos esperando con la Selección Colombia".



Finalmente, el 'Tino' le contó al medio italiano que desde que tenía 15 o 16 años, Muriel mostraba que tenía un gran futuro por "técnica, velocidad, progresión", sin embargo aseguró que "prometía mucho más de lo que ha hecho hasta ahora".