¡La pinta no es lo de menos! Díaz, a la peluquería por si llama Klopp

Luis Díaz no tuvo minutos este fin de semana en Liverpool, en la victoria 0-1 contra Burnley por la Premier League.

Jürgen Klopp explicó que volvió Mané y tuvo un gran rendimiento y pidió paciencia con el colombiano, quien apenas acaba de llegar y ya ha acaparado elogios de todos los tintes en Inglaterra.



Pues bien, que no haya llamado ahora no quiere decir que no lo hará, con un calendario repleto de partidos. De hecho, esta misma semana hay que enfrentar a Inter de Milan por Champions League (miércoles 16, 3:00 p.m. hora colombiana) y, como nunca se sabe, lo mejor es estar listo, dispuesto y con la mejor pinta por si el jefe llama.



Y en eso ya le están ayudando sus nuevos compañeros, concretamente Firmino, quien lo mandó a su peluquería para que lo dejaran como nuevo.





"Bienvenido a Liverpool Luis Díaz ¡Gracias por confiar en nosotros para prepararte para el juego de mañana, nos vemos pronto amigo! Gracias también a Roberto Firmino por la recomendación como siempre", escribió la barbería, acompañada de la foto del atacante con su corte tradicional, sus crespos en orden y todo como corresponde.



A "BarbersNo1" acuden, además de Firmino, Jordan Henderson, Diogo Jota y Andrew Robertson, pero también otras figuras del Everton, el equipo rival, como Richarlison, Salomón Rondón y hasta Yerry Mina.



Ahora ya Díaz está con la pinta correcta. El fútbol hará todo lo demás en este sueño cumplido que es su travesía vestido con la camiseta roja de Liverpool.