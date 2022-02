¿Muy fijos Salah, Mané y Firmino? Lo que ayuda a Díaz en Liverpool

Luis Díaz no salió del banquillo en el último triunfo 0-1 de Liverpool en casa de Burnley, que lo mantiene segundo de la tabla de posiciones en la Premier League, aunque a 9 unidades (y un partido menos) de Manchester City.

Lo que resulta obvio es que el técnico Jürgen Klopp no ha entregado la liga y esa es una gran razón para que su amplia y competitiva nómina se ilusione con el protagonismo. Lo otro es que, por muy prometedor que haya sido el estreno del colombiano, hay que saber llevarlo con prudencia.



"Luis se ha adaptado bien, pero este era un juego diferente en la Premier League... Burnley es un sitio especial. Vamos, déjenlo que se adapte", pedía el alemán tras su último trabajado triunfo en Turf Moor.



Tiene razón en el paso a paso. Pero la situación también abre otra duda: ¿cuánta paciencia hará falta ahora que han vuelto a jugar los titulares aclamados en ataque, con Firmino, Salah y Mané? ¿Está destinado a ser suplente de jugadores que poco se lesionan y que no piden vacaciones ni se bajan, aún cuando vengan de jugar finales con sus selecciones?



Aunque el equipo de Klopp está armado y su alineación tipo caso se recita sin esfuerzo, resulta que las últimas jornadas han dado la idea de un cambio radical: se puede llamar rotación o usar algún otro sinónimo, lo cierto es que la aparición del famoso tridente no parece tan habitual como se pensaría.



"Este viaje a Turf Moor fue solo la quinta vez que el triunvirato tradicional comenzó esta temporada, y su primera asociación desde octubre, lo que deja ver cómo la línea delantera continúa evolucionando para los Rojos", explicó el diario Liverpool Echo.



De hecho Klopp explicó que hasta Mané estaba en otro sitio del plan, pero acabó jugando este domingo por una situación inesperada: “Sadio jugó muy bien. No era la intención ponerlo de titular, pero Diogo tenía una pierna muerta. Luis se ha adaptado bien, pero este era un juego diferente en la Premier League”.



Mane hizo su aparición número 250 en la Premier League, a la que volvió sin apenas descanso después de ganar con Senegal la Copa África, y su contribución fue clave en el único gol del triunfo 0-1 contra Burnley, peinando la pelota en el cobro de Alexander-Arnold y dejándola servida para la celebración de Fabinho.



Pero la propia prensa británica aceptó que no fue el partido más vistoso en ataque, lo que no estaba en el plan pues el rival era el colero. Y Mané pasa el examen, es cierto, pero Salah y Mané no tuvieron el peso de otros encuentros y por eso, según el Echo, hay que estar listos para ver cambios en la nómina a mediano y largo plazo: "con el trío en los últimos 18 meses de sus contratos actuales y en la treintena al comienzo de la próxima temporada, pocos esperan que los tres sean fijos a largo plazo. Este no será su último concierto. Pero los seguidores del Liverpool harían bien en disfrutar al trío mientras puedan".



¿Calendario a favor?



Esa situación y el prometedor estreno en FA Cup y Premier League, necesariamente le da un plus a Luis Díaz a la hora de ilusionarse con ganar continuidad.



Y es que el calendario es su principal aliado, pues solo este mes de febrero hay siete partidos, incluyendo Champions League y la final de la EFL Cup, y en marzo serán cinco compromisos en los que habrá que buscar alternativas.



¿Cuándo tendrá opciones Díaz? La respuesta está en una agenda cargada de partidos.



En febrero:

​

Inter vs Liverpool / 16 de febrero / Champions

Liverpool vs Norwich / 19 de febrero / Premier

​Liverpool vs Leeds / 23 de febrero / Premier

Chelsea vs Liverpool / 27 de febrero / Final EFL Cup

​

En marzo:



Liverpool vs Norwich / 2 de marzo / FA Cup

Liverpool vs West Ham / 5 de marzo / Premier

​Liverpool vs Inter / 8 de marzo / Champions

​Brighton vs Liverpool / 12 de marzo /Premier

​Liverpool vs Manchester United / 20 de marzo / Premier