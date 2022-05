Díaz en Champions y una semana de infarto para colombianos: vea agenda

Se avecina una semana importante para las aspiraciones de los colombianos y sus clubes en el exterior. Como es habitual, en FUTBOLRED lo programamos con los partidos que debe seguir en Champions, Europa y Conference League, Copa Libertadores y Sudamericana. Los nuestros tendrán acción y pelearán por un lugar en las finales europeas.



Luis Díaz con Liverpool jugará la semifinal de vuelta de Champions League ante Villarreal, en la que ya tomaron ventaja. Rafael Santos Borré con Frankfurt hará lo propio por Europa League, donde busca despachar al West Ham, una tarea que espera repetir Luis Sinisterra con Feyenoord ante el Marsella en la Conference. El platillo futbolero lo completan los colombianos que actúan en Libertadores y Sudaméricana. Prográmese.



Lunes, 2 de mayo

1:30 pm | Leverkusen vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



1:45 pm | Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata) vs Salernitana

Serie A

Martes, 3 de mayo

11:30 am | Al-Feiha vs Al-Hilal (Gustavo Cuéllar)

Liga de Arabia Saudita



2:00 pm | Villarreal vs Liverpool (Luis Díaz)

Champions League – Semifinal vuelta (0-2)



5:15 pm | Caracas vs Libertad (Daniel Bocanegra)

Copa Libertadores – Fecha 4



5:15 pm | The Strongest (Jair Reinoso) vs Paranaense (Nicolás Hernández)

Copa Libertadores – Fecha 4



5:15 pm | Deportivo Táchira vs Emelec (Alexis Zapata)

Copa Libertadores – Fecha 4



5:15 pm | Cuiabá (Kelvin Osorio) vs Racing (Edwin Cardona)

Copa Sudamericana – Fecha 4



7:00 pm | D. La Guaira vs Ceará (Steven Mendoza)

Copa Sudamericana – Fecha 4



7:30 pm | General Caballero vs Independiente (Andrés Roa)

Copa Sudamericana – Fecha 4



7:30 pm | América MG (Juan Pablo Ramírez) vs Mineiro

Copa Libertadores – Fecha 4



7:30 pm | Estudiantes (Nelson Deossa) vs Club Nacional (Alex Castro)

Copa Libertadores – Fecha 4



7:30 pm | Ind. Petrolero vs Palmeiras (Eduard Atuesta)

Copa Libertadores – Fecha 4

Miércoles, 4 de mayo

5:00 pm | Talleres (Diego Valoyes, Rafael Pérez y Emerson Batalla) vs Flamengo

Copa Libertadores – Fecha 4



5:00 pm | Colón vs Cerro Porteño (Rafael Carrascal)

Copa Libertadores – Fecha 4



5:15 pm | Atlético Goianiense vs Defensa y Justicia (Raúl Loaiza)

Copa Libertadores – Fecha 4



7:00 pm | Deportivo Cali vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Copa Libertadores – Fecha 4



7:00 pm | Always Ready (Elkin Blanco, Alex Rambal, Gustavo Torres) vs Boca Juniors (Frank Fabra, Jorman Campuzano)

*Sebastián Villa, ausente por sanción

Copa Libertadores – Fecha 4



7:00 pm | Olimpia (Sergio Otálvaro) vs Peñarol

Copa Libertadores – Fecha 4



7:30 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs Junior

Copa Sudamericana – Fecha 4



Jueves, 5 de mayo

2:00 pm | Marsella vs Feyenoord (Luis Sinisterra)

Conference League – Semifinal Vuelta (2-3)



2:00 pm | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs West Ham

Europa League – Semifinal Vuelta (2-1)



2:00 pm | Rangers (Alfredo Morelos, lesionado) vs RB Leipzig

Europa League – Semifinal Vuelta (0-1)



5:00 pm | Fortaleza vs River Plate (Juan Fernando Quintero, Flabián Londoño)

Copa Libertadores – Fecha 4



5:15 pm | Everton vs Sao Paulo (Andrés Colorado)

Copa Sudamericana – Fecha 4



Viernes, 6 de mayo

1:45 pm | Charleroi vs Genk (Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz)

Liga de Bélgica



2:00 pm | Genoa vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

Serie A