No convenció: Díaz recibió baja calificación en juego ante Bournemouth

Liverpool y Bournemouth chocaron este domingo por la jornada 21 de la Premier League, duelo en donde se enfrentaron frente a frente los colombianos Luis Díaz y Luis Sinisterra.



No obstante, la victoria sería muy clara a favor de los Reds que terminaron ganando 4-0 con dobletes de Darwin Núñez y Diogo Jota.



Sinisterra marcó la diferencia en el campo sobre el inicio y Bournemouth pudo hacerle frente a Liverpool que no encontró alternativas para anotar en arco contrario.

Sin embargo, el equipo de Jurgen Klopp se recompuso y en la segunda mitad anotaría los cuatro goles para el triunfo.



Pues bien, en cuanto a Luis Díaz, el colombiano no tuvo una gran noche en Bournemouth y se le vio bastante incómodo por banda derecha, ya que su posición natural es por izquierda.



El nacido en Barrancas no tuvo grandes chances de peligro y por ello la prensa inglesa más precisamente el diario ‘Liverpool Echo’ le puso una baja calificación de 6 puntos.



"Hubo un par de momentos prometedores en la primera parte por la derecha, pero no siempre combinaron bien con otros delanteros", señaló el medio que sigue la actualidad del conjunto del colombiano.