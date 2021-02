Estallaron en Porto: férrea defensa tras polémica expulsión de Díaz

La misma historia de siempre. De nada sirve el VAR, si los árbitros continúan tomando pésimas decisiones. Una discusión de nunca acabar.

​

El miércoles pasado, un nuevo capítulo de injusticia se tomó la Copa de Portugal, cuando Luis Díaz fue expulsado debido a un pisotón contra el defensor central David Carmo. Ahora bien, el problema está en que la jugada se da después de que el colombiano pateara al arco y su pie terminara impactando al rival, provocándole una fractura de tibia y peroné.

​

Si bien es una situación completamente desafortunada, ‘Lucho’ no tenía posibilidad alguna de evitar el choque. Al VAR poco le importó eso, todo fue revisado y el juez central terminó mostrando tarjeta roja, ignorando completamente el contexto bajo el cual ocurrió todo.

O lance da lesão arrepiante de David Carmo.

Rápidas melhoras!

Na sequência da jogada, Luis Díaz viu o cartão vermelho.#TacadePortugal #SCBFCP pic.twitter.com/DAIxIquGzU — VSPORTS (@vsports_pt) February 10, 2021

Por lo anterior, en el país luso se armó una polémica gigante sobre si Díaz debió haber sido expulsado o no. Discusión a la que entró uno de los afectados, el Porto.



Primero fue el mismísimo presidente del club, quien ante los medios aseguró que tanto el VAR como el juez central del partido tuvieron “una actuación lamentable”, planteando además que no es la primera vez que los perjudican.



“Ya es suficiente. Queremos paz en el fútbol, pero no nos provoquen ni jueguen más con el Porto. Apelo a la serenidad, pero digo basta”, señaló.

​

​Más adelante, Francisco Marques, director de comunicaciones del club, aseguró que buscarán pedir la despenalización del guajiro, en caso de que efectivamente sea sancionado. “Fue la jugada que pasó, con lamentables consecuencias para el defensa del SC Braga, pero no justificó la tarjeta roja”.



Así las cosas, tan solo resta esperar la decisión de la Junta Disciplinaria. El juego de vuelta entre Porto y Sporting Braga se disputará el próximo 3 de marzo a las 10 a.m. (hora en Colombia).