Así estaría la rodilla de Luis Díaz tras la cirugía: tres meses sin él

Luis Díaz celebró la Navidad en casa, con sus familiares, lejos, lejísimos de lo que esperaba que fuera esta fecha en Liverpool.

Pleno de ilusión se sumó al campamento de trabajo en Dubai durante el Mundial de Catar y repentinamente tuvo que volver para pasar por lo que menos quería: el quirófano y una nueva incapacidad, que puede prolongarse mínimo tres meses.

El guajiro sufrió una recaída de la lesión que le provocó Partey, del Arsenal, en noviembre pasado, y tuvo que ser operado, lo que lo marginará más tiempo de lo que llegó a temer.



Ha sido cuidadoso en sus últimas publicaciones decembrinas y no ha mostrado más de lo que corresponde, aunque es claro que no hay inflamación y su recuperación parece avanzar bien.

Sin embargo, trascendió una imagen de cómo se vería actualmente su rodilla, en la que aparece acompañado de su hija y se notan las heridas.

Podemos notar la lesión en el ligamento medio colateral. Se dice 3 meses, pero la verdad lo más recomendable sería dejarlo fuera de la temporada.



Que mal manejo el cuerpo médico esta lesión. Muy extraño todo.



Te extraremos un mundo @LuisFDiaz19 pic.twitter.com/nu3KEplCCk — Liverpool F.C Latam (@LiverpoolLatam) December 21, 2022

No se especifica la fecha de la foto pero es claro que debe movilizarse con ayuda de muletas. Lo cierto es que para Díaz fue un 'boxing day' sin duda frustrante por cuenta de esta inesperada complicación y será un fin de año difícil. Lo sufre Liverpool y de alguna manera también Colombia, que no tiene certezas sobre su presencia en el inicio de las eliminatorias al Mundial de 2026, que sería en marzo próximo. Paciencia y fe, no queda otra. Como él prometió, volverá más fuerte.