Luis Díaz aparece entre los 100 mejores del mundo: afuera Cristiano

Luis Fernando Díaz sigue siendo el único colombiano en la élite del fútbol mundial en la actualidad. Su buen momento en el Liverpool de Inglaterra, así como su protagonismo en la Selección Colombia, lo convierten en un jugador de cartel.



Así lo reconoció la famosa revista británica ‘Four Four Two’, que incluyó a Díaz en el listado de 100 mejores futbolistas del mundo en la última temporada.



Fue polémico el ranking de la revista, pues no incluye a Cristiano Ronaldo, actual jugador de Al Nassr de Arabia Saudita; y no tiene en el top 5 a Lionel Messi, hoy figura del Inter Miami, de Estados Unidos.



Luis Fernando Díaz aparece en el puesto 53 del listado, superando a figuras como el uruguayo Federico Valverde (Real Madrid), el alemán Toni Kroos (Real Madrid), o el portugués Bruno Fernandes (Manchester United).



“El 2023 será recordado por Luis Díaz por ser una montaña rusa de emociones por motivos personales. El colombiano ha iluminado el fútbol inglés con rayos de brillantez, convirtiéndose en el heredero del trono de Sadio Mané y ganándose un lugar en los corazones de Merseyside por su genio y astucia a partes iguales”, describió la revista británica al extremo del Liverpool FC.



Estos son los 10 mejores del ranking de ‘Four Four Two’:



1- Erling Haaland – Manchester City.

2- Jude Bellingham – Real Madrid.

3- Harry Kane – Bayern Munich.

4- Kylian Mbappe – PSG.

5- Rodri – Manchester City.

6- Lionel Messi – Inter Miami.

7- Bernardo Silva – Manchester City.

8- Mohamed Salah – Liverpool.

9- Antoine Griezmann – Atlético de Madrid.

10- Vinicius Jr. – Real Madrid.