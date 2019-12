El logro de Luis Díaz que ni James ni Falcao lograron en el Porto

Luis Díaz llegó a siete goles con el Porto en su primera temporada en Europa y aunque ha tenido polémica por situaciones extrafutbolísticas, la calidad que ha mostrado en el equipo de la capital no la discute nadie.

En su primera experiencia fuera de Colombia, Luis Díaz ha tenido grandes presentaciones y en menos de seis meses ha logrado anotar en la Liga (2 goles en 10 partidos), Fase previa de Champions League (un gol en dos partidos), Europa League (un gol en cinco partidos), Copa de la Liga de Portugal (un gol en un partido) y Copa de Portugal (dos goles en un partido).

Díaz, de todos los colombianos que han pasado por el club recientemente, es el único que ha marcado en todas las competencias. Ni Falcao, James Rodríguez o Fredy Guarín, campeones en todo con el Porto, lograron esta hazaña. Tampoco lo hizo Jackson Martínez, que fue gran goleador del club.

Fredy Guarín: solo anotó en la Liga de Portugal.



Falcao García: no anotó en la Copa de la Liga 2009-2010.



James Rodríguez: no anotó en la Copa de la Liga 2010-2011.



Jackson Martínez: no anotó en la Copa de la Liga 2012-2013.



Juan Fernando Quintero: solo anotó gol en Liga de Portugal.