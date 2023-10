Luis Díaz no camina solo: Liverpool vuelve a referirse a su angustia

Van tres días y no hay noticias del paradero de Manuel Díaz, padre de Luis Fernando, secuestrado en La Guajira y quien está siendo buscado por las autoridades en un amplio operativo que cubre la zona de Barrancas e incluso la zona fronteriza con Venezuela.

Lo que se sabe en Colombia es lo mismo que se comenta en Inglaterra, donde el futbolista espera, con el apoyo de Liverpool y de su familia, por buenas noticias.



¿Cómo está viviendo estas angustiosas horas el jugador? Pep Lijnders, asistente de Jürgen Klopp, se refirió al tema: “Lucho es un jugador increíble y lo sabíamos, pero luego lo ves en el edificio y es la persona que siempre sonríe, así que realmente nos preocupamos por él. Tratamos de apoyarlo ahora tanto como podemos, muchas cosas fuera de nuestras manos“, dijo en rueda de prensa.



“Lucho es uno de nosotros. Ponerle la camiseta fue un bonito gesto; él sabe que estamos aquí para él. La reacción del estadio también fue especial: toda la afición está detrás de él. Nuestro lema es ‘Nunca caminarás solo’”, añadió, respecto de la dedicatoria del gol de Jota contra Nottingham Forest.



Acompañar y no estorbar decía Klopp y así lo ratifica su asistente: “Creo y siento que es solo para el Liverpool Football Club, que los jugadores saben que estamos haciendo lo correcto. No me corresponde a mí decir lo que estamos haciendo por Luis Díaz... Mientras él sepa que estamos haciendo todo lo correcto y oremos. Todo el club está detrás de él, entonces él tiene ese sentimiento por mí, es correcto. No voy a compartir nada. No me corresponde a mí decirlo. Las autoridades están haciendo todo, todo lo que escuchamos es que están intentando todo, eso es lo más importante, que la familia esté bien”, detalló.



Díaz salió de la convocatoria para el duelo del pasado domingo y no fue ni descartado ni confirmado para el de este miércoles contra Bournemouth por la EFL Cup.



Versiones de la prensa británica aseguran que el jugador habría querido viajar a Colombia para estar al tanto de las operaciones de búsqueda pero su familia lo convenció de desistir.