Liberen a Luis Manuel Díaz

El 16 de noviembre se juega el partido Colombia-Brasil, que hoy seguramente es el menos importante de la historia porque hay asuntos que hoy, el día que se escribe esta columna, 30 de octubre, sí son realmente relevantes: permanece secuestrado el padre de Luis Díaz.

Posiblemente debe ser uno de los tantos hechos terribles de un país que, por sí solo, ya es terrible. Hoy el jugador del Liverpool está con el alma hecha jirones y sumergido en ese estado cataléptico tan incómodo que trae consigo la incertidumbre, pero no es el único: más de 40 millones de colombianos estamos indignados con el proceder de aquellos que, cobijados por la sombra, decidieron cometer uno de esos crímenes que nos hacen merecedores de tantas miradas inquisidoras alrededor del mundo. Razones no les faltan en el planeta para observarnos con desconfianza y rechazo, para tratarnos como parias. Si en un país son capaces de secuestrar a los papás de uno de sus máximos ídolos, ¿qué se puede esperar del resto?



Porque ya de vergüenza estamos tapizados hace muchísimos años. No nos cabe una más. Este es el país en el que asesinaron a un futbolista de su selección, para no ir más lejos. Es el país en el que se ha jugado fútbol con la cabeza de personas asesinadas por esta violencia atroz, entre tantísimas cosas más. Es el país de la sordidez, del mal por el mal mismo, provocado por gente vergonzosa también.



Sería un momento ideal para que, sin importar las consecuencias, de repente los líderes de esta Selección se unieran para decir que desde hoy, 30 de octubre, no van a disputar un solo partido más hasta que se dé la liberación del padre de uno de sus compañeros. Sería perfecto que el entrenador Néstor Lorenzo anuncie que no va a convocar a nadie porque no es momento de jugar a nada. ¿Y qué carajo importa eso de los puntos? ¿Y qué carajo interesa ir a un Mundial?



Y de paso, deberían anunciar todos los futbolistas, en un comunicado conjunto, que tampoco van a viajar a Paraguay para jugar ante los guaraníes porque hoy, 30 de octubre, día que se está escribiendo esta columna, el papá de uno de los ídolos de esta Selección ha sido privado de la libertad con quién sabe qué fines. Pero hacerlo desde ya, como prioridad. Lo mismo los profesionales que hacen parte de los clubes afiliados a Primera y Segunda división: no se juega hasta que regrese Luis Manuel Díaz.



Pero esa permanente normalización de la violencia es lo nuestro; es tratar de querer pasar pronto la página, bien sea por protegernos o porque en la página siguiente de nuestra historia habrá un episodio todavía más horroroso que el que le antecedió.



No se puede vivir así. Nadie puede vivir así. Colombia pesa mucho, casi todos los días. No hay un solo día en el que la carga de esta nación sea liviana.