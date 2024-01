Luis Díaz, protagonista en la goleada de Liverpool a Chelsea

Con un Luis Díaz excepcional, Liverpool vapuleó a Chelsea en una nueva fecha de la Premier League. Fue un 4-1 jugado en Anfield en donde además del colombiano anotaron Diogo Jota, Conor Bradley y Dominik Szoboszlai para los Reds. En los Blues descontó Christopher Nkunku.



En la primera mitad, Liverpool fue muy superior a Chelsea en cuanto a la ofensiva. El cuadro red quebró el cero sobre el minuto 23 con Diogo Jota que se llevó la pelota al área pese a la presión de la defensa rival y definió de gran manera pese al achique de Dorde Petrovic.



Sobre el 39’, el local pondría el 2-0 parcial en una jugada en donde fue protagonista el colombiano Luis Díaz. El de Barrancas agarró la pelota y colocó un pase al espacio a Conor Bradley que se fue en velocidad y definió cruzado para celebrar su primer gol con la primera plantilla del equipo.



Hacia el 45, Diogo Jota cayó en el área tras una falta por detrás y allí Liverpool tendría la oportunidad de aumentar el marcador de penalti, pero no fue el caso ya que Darwin Núñez erró el cobro que se fue directo al travesaño.



Ya en la segunda parte, Chelsea se acercó por primera vez con Mykhailo Mudryk que recibió de Malo Gusto tras un centro por derecha, pero el ucraniano no le pudo dar dirección de arco a la pelota.



En el 64’, el local empezó a definir el partido con Dominik Szoboszlai. Bradley puso un centro por derecha y allí el húngaro anticipó a todos en el área y la mandó a guardar con un cabezazo certero.



Cinco minutos después, Chelsea despertó y descontó en el juego con Christopher Nkunku. Carney Chukwuemeka tomó la pelota en la mitad de la cancha y se fue solo hacia el área donde encontró al francés que se giró y mandó un remate cruzado imposible de atajar para Allison Becker.



A 15 del final, Liverpool casi coloca el cuarto. Darwin Núñez recibió un centro y de cabeza estrelló la pelota en el palo. Acto seguido, Harvey Elliott sacó un zurdazo de media distancia, pero Petrovic evitó el tanto.



No obstante, el local seguiría presionando en ataque y eso provocó que llegara el cuarto gol de parte del colombiano Díaz que tras un gran pase de Núñez por izquierda solo tuvo que llegar para empujarla desde el suelo.



Con este triunfo, Liverpool sigue firme en la punta de la Premier League con 51 puntos y en el próximo juego se verá las caras con Arsenal en el Emirates Stadium.



Vea gol de Luis Díaz ante Chelsea