Dramática confesión de Ibargüen: América amenazó con no dejarlo jugar

Andrés Ibargüen no la pasó bien en sus últimos días en América de México, pero apenas ahora, por su propia boca, se conocen detalles de esa relación, que habría acabado siendo tortuosa.

El colombiano hizo una descripción de todo lo que pasó, incluyendo una lesión y el positivo por coronavirus covid-19, pero lo más delicado es que denunció que el equipo negoció con Santos Laguna sin consultarle y presionó de la peor manera para deshacerse de él.



"Empiezo el semestre de titular después de la Copa GNP, me logro estabilizar en el once, lastimosamente se da una lesión y tras la lesión me contagio de Covid. Son cosas que no están en el presupuesto. Fueron cosas difíciles que mucha gente de pronto no sabe. Hubo un acercamiento que era primero lo económico donde no nos habíamos puesto de acuerdo, después dicen que hay una posibilidad de salida, con anterioridad de pronto me hubieran dicho, yo hubiera sabido, para que también mirara que no iba a ser la única propuesta pero ya a medio torneo es difícil", dijo en entrevista con Fox Sports.



Ojo a la denuncia: "después de la lesión empecé a tener minutos desde el banco. Luego con la decisión de que relativamente no me iban a poner si no hacía lo que ellos decían, dije 'no, no es lo que diga el club nada más, tengo algo firmado, no me pueden tampoco amedrentar con eso'. Hubo una charla en las cuales no se llegaba a ningún acuerdo. Hubo cosas de que sino me iba quedar sin jugar como ya había pasado con algunos compañeros. Les dije relativamente con respeto: 'ustedes pueden decidir, yo voy a prepararme siempre bien, si me ponen, voy a tener la tranquilidad". ¿Ya había pasado? Vale repasar lo que le ocurrió a su compatriota Roger Martínez cuando quiso presionar su traspaso a Europa.



Ibargüen añadió: "empezó como que menos me tenían en cuenta, entonces ya eran cosas que de pronto si no era deportivo, era extradeportivo. Igual me seguí preparando, llegó el tiempo que me habían estipulado para prepararme cuando me di cuenta de que ni iba a estar más Miguel (Herrera). Dije 'bueno, viene un técnico nuevo, de pronto puede que trabajando pueda tener la oportunidad'. Estoy en el primer partido y después veo cómo que de la noche a la mañana desapareces".



Según relató, "nunca preguntó si me ponen o no me ponen por qué. Me seguí preparando, empezaron un poco a dejarme fuera de algunos trabajos. La verdad, la llegada a Santos, yo también opto por venir, tenía diferentes posibilidades pero el club quiere que yo vaya a donde ellos quieren y con lo que ellos quieren, si es así no tengo problema porque no puedo ir a donde ustedes digan con las cosas contractuales que ustedes quieren, si se va a hacer una venta, como es en toda venta, tengo mi porcentaje, mi concepto, lo contractual lo maneja mi representante, no tienen por qué manejarlo"



América de México no se ha manifestado tras estas acusaciones del colombiano, quien se fue como figura de Atlético Nacional a Argentina (Racing) y luego a México, donde ahora intenta pasar el trago amargo en un nuevo club.