¿Alivio o preocupación? Aparecen más versiones de lesión de Quintero

Juan Fernando Quintero encendió las alarmas en Colombia y en Argentina, cuando salió golpeado del amistoso contra Honduras (triunfo 2-1), el pasado domingo, en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Estaban los cuerpos médicos de la selección nacional y de River Plate muy atentos a la revisión que se practicaría el creativo este martes en Medellín, donde permanece tras regresar de territorio estadounidense.



Aunque se esperaba que viajara desde La Florida a Buenos Aires, la escala se hizo necesaria para descartar cualquier inconveniente médico que ponga en duda, primero su contrato para regresar al equipo 'millonario', y después una posible convocatoria para las Eliminatorias, en las que el equipo de Reinaldo Rueda se medirá a Perú (28 de enero) y Argentina (Primero de febrero).



El periodista Hernán Castillo adelantó el resultado de la revisión: "​Estudios de Juanfer : Esguince leve en el colateral mediano, 7 días de cuidados. Hoy no viajó porque se hizo los estudios. Mañana o pasado está en Argentina", explicó.



Aludiendo a que conversó con el propio jugador, el comunicador contó la sensación del colombiano por su estado de salud y su regreso a River: "La frase fue “estamos melos”.

De esta manera, Quintero prepara viaje a Buenos Aires, donde se espera un recibimiento acorde con uno de los héroes del título de Copa Libertadores que River le ganó a Boca Juniors.



La duda, sin embargo, apareció a segunda hora, cuando otro periodista argentino sumó tres días a la incapacidad, lo que dejaría al colombiano en recuperación hasta el 28 de enero, día del partido contra Perú.



Juan Balbi, de ESPN, coincide en que es una "lesión de ligamento colateral interno" que le tomará al menos diez días de incapacidad, y no siete, como anunció Castillo. Esos tres días pueden no hacer diferencia para River pero sí para la Selección Colombia y los planes de Rueda. Las versiones, por ahora, no son oficiales.