¿Lo alabó o lo criticó? Carlos Antonio a Quintero: ‘¡Nalgón, pesado!’

La Selección Colombia venció 2-1 a Honduras en partido de preparación disputado en Estados Unidos. Reinaldo Rueda aprovechó para observar nuevos jugadores, en su mayoría de la liga colombiana, y definir si puede llamarlos como alternativas para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022.



Uno de los ‘internacionales’ que jugó con Colombia fue Juan Fernando Quintero, quien marcó el primer gol de Colombia y tuvo una aceptable actuación, lo cual le da tranquilidad a Rueda pensando en los próximos partidos de las clasificatorias mundialistas, contra Perú y Argentina.



El jugador tuvo un golpe y se espera una buena evolución, aunque sí pegó un susto.



Este lunes, Carlos Antonio Vélez hizo un análisis del partido de Colombia, en su acostumbrada columna en ‘Antena 2’. El comentarista tuvo que referirse a las individualidades, “porque no hay mucho qué decir del partido, que fue un entrenamiento”.



Su comentario sobre Quintero dejó cosas claras sobre su técnica, pero no pudo evitar la dura crítica.



“Quintero, todos sabemos, con la pelota es un jugador técnicamente muy bien dotado, pero en marca poco, casi nada”, inició su comentario Vélez, quien no mintió en su comentario.



Luego se extendió, y quedaron dudas sobre si lo quiso alabar o lo quiso criticar: “Quintero nos regaló taquitos, chiches, túneles, un ratico. Eso es inservible cuando no genera situaciones de gol. Pero también hizo cosas servibles y útiles, generando cambios de frente a Preciado, con muchísimo valor de visión de juego; marcó un gol. Con la pelota ya sabemos de lo que es capaz, sin la pelota, beneficia al rival y más si juega por un costado”.



“Ha jugado apenas 358 minutos en el último tiempo. Casi que los mismos minutos que ha jugado James Rodríguez, que son 349. Como siempre, se le nota nalgón, pesado, regordete, podría bajar un par de kilos, pero es un jugador funcional, útil… yo no creo que esté en la mejor forma, aunque técnicamente es útil”, concluyó Carlos Antonio.