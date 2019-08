¿El pacto de James por su lesión?: decisión que definiría su futuro

James Rodríguez sigue siendo tema de conversación en España luego de su lesión. El futbolista colombiano no fue tenido en cuenta en la Selección de Carlos Queiroz, pero todo tendría una razón, pues su lesión no es tan importante.



En 'El Chiringuito' confirmaron que el volante no tendría una rotura en el soleo, sino que solamente es un edema. Es decir, no estará de baja cerca de un mes sino ocho días. La otra semana estaría entrenando de nuevo.

En el programa español también se mencionó que James había hablado con Queiroz y que le manifestó el deseo de quedarse en Madrid para su recuperación completa, estar al 100% con el equipo y que no viajará con la Tricolor por esta razón. ¿Será la decisión que definiría todo? Pues quería mostrar compromiso con Real Madrid.

🚨¡EXCLUSIVA de @EduAguirre7! "@jamesdrodriguez NO TIENE ROTURA y se quedará ENTRENANDO en MADRID la semana que viene". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/IViO3okeSi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2019

Ahora, James se recuperaría esta semana de la molestia muscular y podría estar disponible para Zinedine Zidane en la próxima semana. Recordemos que Eden Hazard también está lesionado.