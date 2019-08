Los ausentes de Selección: Cardona, Arias y más novedades de Queiroz

No todos celebraron la nueva convocatoria de Carlos Queiroz en la Selección Colombia.

Algunos jugadores que estuvieron en la Copa América de Brasil 2019 y tuvieron un gran protagonismo en anteriores convocatorias, esta vez vieron cómo sus nombres fueron tachados.



A las ausencias ya mencionadas y esperadas de Falcao y James, ambos con molestias físicas, se sumaron nombres como el de Cristian Zapata, quien cambió de equipo (pasó de Milan a Genova) y no volvió a tener oportunidad, a sus 32 años.



Otro que tampoco estuvo en la lista fue Santiago Arias, quien vive horas bajas en el Atlético de Madrid y en la Selección, pues en el primer caso es suplente de Trippier, quien le da poco margen de competencia, y en el segundo, Stefan Medina parece haberle ganado la posición.



Ausente también fue Gustavo Cuéllar, quien debe resolver su situación en Flamengo, según explicó Queiroz, el mismo caso del arquero Camilo Vargas (Atlas), quien no contó para Brasil y parece ya no tener espacio en el equipo.







Pero tal vez el caso más llamativo es el de Edwin Cardona, del Pachuca de México, quien cumplió un buen papel en la Copa América y mostró sacrificio y generación de juego, una carta que se esperaba que se jugara el DT ante la ausencia de James.



El mediocampista, de 26 años, enfrenta dos escenarios: no pudo renovar la confianza del DT o podría estar pensando en probar alternativas y esperar a llamarlo para la hora de las competencias (Eliminatoria a Catar 2022 y Copa América 2020).



En total, siete son los ausentes de la última lista a la actual.