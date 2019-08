El ahora o nunca de James en el Real de Zidane: lesiones y expulsiones

James Rodríguez sigue sin tener minutos en el Real Madrid que dirige Zinedine Zidane y no está del total agrado del francés. Sin embargo, al entrenador se le acaban las opciones y 'por descarte' tendría que utilizar al colombiano.



Ahora, esta semana el cafetero deberá tener un buen juego y ganarse la confianza para que el DT lo tenga en cuenta en la segunda fecha de LaLiga contra Valladolid.

En primer lugar están las lesiones. Hazard sigue lesionado y no estaría hasta dentro de tres semanas. La fuerte lesión de Asensio sigue dando más opciones, aunque no es definido que sea el recambio, pues están Lucas Vásquez y Isco; preferidos por el francés.



Ahora el tema de la expulsión, posiblemente Modric tendría dos fechas por roja directa y queda esa zona en la parte del medio. James Rodríguez podría ingresar allí o que haya un cambio de esquema para acomodar al colombiano en la zona más adelante.



Finalmente, lo único cierto es que para el partido contra Valladolid no podrán estar Hazard por lesión y Modric por expulsión, por lo que James tendría el 'ahora o nunca'. Ahora, si se gana la confianza y debuta; nunca, si no lo logra y tendría lista su salida, pues es claro que no tendría minutos.