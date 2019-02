D'Onofrio sobre la llegada de Quintero a River: 'No sabía quién era'

En River Plate están encantados con Juan Fernando Quintero. Su protagonismo desde la final de la Copa Libertadores lo ha hecho un jugador referente de la actual plantilla del equipo y de quien todos hablan en Argentina.



Rodolfo D'Onofrio habló sobre la llegada del volante colombiano al equipo hace un año con Fox Sports Radio, de Argentina, y reveló que antes de que Enzo Francescoli le comentara de él, no lo conocía.

"En enero del año pasado, me llama Enzo y me dice 'nos tenemos que ver porque tenemos la posibilidad de un jugador que nos gusta' y le pregunté quién era, a lo que me responde 'Quintero'. La verdad, con toda honestidad, no sabía quién era. Para mi era un desconocido", comentó.

El presidente de River Plate también dio su opinión sobre el volante colombiano a quien comparó con varios jugadores icónicos de ese equipo.

""Creo que tiene una mezcla de varias cosas ademas de la pegada de Alonso, tiene el amague de cintura de Orteguita, creo que es una mezcla de varios 10 de River pero sin dudas tiene el juego que tenia el Beto", dijo.

Ahora Quintero porta la '10' de River y partido tras partido gana más protagonismo en el equipo. Su zurda lo ha hecho un referente en su equipo y sus remates le dan un plus para quedarse como titular en el equipo de Marcelo Gallardo.