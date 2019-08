De Laurentiis ya tiene una estrategia para llevarse a James a Napoli

La situación de James Rodríguez en Real Madrid es complicada y aunque los directivos del club merengue hacen todo lo posible por encontrarle un equipo al futbolista colombiano, de nada sirven los intentos pues está claro que los dos interesados son Atlético de Madrid y Napoli, quienes no cambian su posición.



En ese sentido, el objetivo del Madrid es claro: no está dispuesto a seguir reforzando a un Atlético de Madrid que luce poderoso y ha tenido mejores resultados en la pretemporada que ellos, así como tampoco quiere dejar ir al ‘10’ colombiano –ahora, ‘16’- a Napoli, si el club italiano no aporta los 42 millones de euros que piden por su pase.



Por lo tanto, con base en ello, los italianos ya tendrían una estrategia mientras ven cómo el valor del colombiano se deprecia y se acerca el cierre del mercado de pases, que tanto para España como para Italia se dará el próximo 2 de septiembre.



Entendiendo la situación y actuando acorde a ella, Napoli parece que no se decidiría hasta que falten muy pocos días para el cierre, lo cual les permitiría manejar el caso en sus términos, lograr el préstamo al que apuntan de momento y quedarse con un futbolista por el que, de momento, no están dispuestos a pagar un pase que consideran alto para llevárselo.