Confesión ilusiona a América: el internacional que se vestiría de rojo

La suspensión de los torneos en todo el mundo ha dado mucho tiempo libre a los jugadores, quienes entrenan en sus casas para respetar la cuarentena y mantener el estado físico, pero anhelan la competencia.

Es el caso de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien pasa en España la cuarentena acompañado de su bella novia y cerca de sus familiares.



El atacante buscaba un lugar en el Mallorca tras recuperarse de una rebelde lesión pero justo se atravesó la suspensión de LaLiga por el coronavirus covid-19 y le tocó esperar para volver a empezar cuando se decida la reanudación.



Mientras, en una entrevista para el programa Zona Libre de Humo, tuvo tiempo de imaginar cómo sería su regreso un hipotético regreso al fútbol colombiano.



"Si el Pereira viene y me lo propone, con los ojos cerrados acepto", dijo el jugador, nacido en esa ciudad y cuya carrera deportiva comenzó justamente allí, en el club recién ascendido a la Liga Betplay.



Pero sabiendo que no es fácil para un equipo como el matecaña un regreso de una figura internacional, ojo al club que elegiría: "Y si no, iría al América de Cali, eso está claro. Es un equipo al que le tengo mucho cariño y hay que estar donde lo quieren a uno. Creo que dejé un buen paso ahí. Lo haría sin dudarlo”, dijo.



Hernández jugó una sola temporada en el actual campeón de la Liga, en el 2017, y de allí dio el salto a Europa, donde firmó contrato con Watford y fue cedido a Huesca, equipo con el que logró ascender a la primera categoría de España. Ese es el recuerdo feliz que lo llevaría de regreso a la casa escarlata.