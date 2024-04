Klopp, encantado con Díaz goleador y primer defensor: 'me gustó mucho'

El fútbol moderno no permite licencias, no da espacio a jugadores que no se comprometen con todas las tareas en la cancha, no patrocina al que no se esfuerza. Ya lo decía Scaloni, DT campeón del mundo con Argentina: 'si no eres Messi, pico y pala'.

Y como solo hay un Messi, a los demás, por muy estrellas que sean, les toca comprometerse a fondo y ser los primeros defensores desde su posición en campo rival, para obstruir la salida del oponente y ser la primera carta en recuperación.



Así lo entiende Luis Díaz, una de las figuras de Liverpool, el tercer integrante del temible tridente de ataque de Liverpool (con Núñez y Salah), que firma un año excepcional en el que busca títulos de Premier League y Europa League.



El colombiano ha comenzado a hacer diferencia de cara al arco rival y en 40 partidos por todas las competencias ya suma 12 goles, 5 asistencias y un título. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿del trabajo sucio, qué?



“Defensivamente, la diferencia siempre es cuánto trabajan tus jugadores ofensivos. De lo contrario, defiendes con siete y cuanto mejores son los oponentes, más jugadores involucran en su juego ofensivo, y luego siete para defender todo el ancho del campo es realmente complicado”, explicó Klopp en la rueda de prensa previa al duelo de este jueves contra Sheffield (1:30 p.m.).



“Para ganar balones en los espacios correctos, necesitas que estos muchachos, los tres delanteros, también hagan todo este tipo de trabajo sucio, y lo hacen. Eso es muy importante para nosotros. Para mí, como entrenador, simplemente no entiendo el juego de otra manera, nunca lo hice, nunca le pedí a un jugador que se mantuviera alejado y esperara hasta que ganáramos el balón”, añadió.



¿Y Díaz qué tanto le cumple en esas tareas, que no para todos los atacantes son tan sencillas? “Lucho ahora específicamente contra Brighton, su posicionamiento en nuestra presión en el medio campo fue ligeramente diferente y se adaptó muy, muy bien y lo hizo muy bien. Me gustó mucho. Los necesitamos en ambas direcciones y hasta ahora los hemos tenido, bien”, concluyó.



Sin duda en la versión de futbolista moderno que hoy exhibe el guajiro en su club y en Selección Colombia tiene mucho que ver la alta exigencia de Klopp, a quien nunca nos cansaremos de agradecer, por la confianza y el respaldo, a la gran figura de la Selección Colombia.