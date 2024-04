Liverpool y Díaz, a darlo todo: duro calendario les queda por delante

Liverpool encarriló la recta final de la temporada con victoria ante Brighton en condición de local en un duelo en donde Luis Díaz tuvo una destacadísima actuación anotando un gol y siendo muy influyente en ataque.



Ante esto, el conjunto red ahora afrontará un durísimo calendario donde lucharán por obtener los títulos de la Premier League y de la Europa League.



En las nueve fechas que le quedan al equipo inglés hay complicados duelos empezando por los clásicos ante Manchester United y Everton y deberá enfrentar a equipos como Tottenham y Aston Villa que pelean por puestos de copas europeas.

En Premier League, Liverpool deberá también luchar contra equipos de la parte media y baja de la tabla como son el caso de Sheffield United, Crystal Palace, Fulham y West Ham.



En cuanto a la Europa League, los dirigidos por Jurgen Klopp enfrentarán a Atalanta, llave que comenzará en Anfield y terminará en el estadio Atleti Azzuri D’Italia.



En caso de superar su enfrentamiento de cuartos de final, los Reds se medirá al ganador de la llave entre Benfica y Marsella.



Calendario de Liverpool en recta final de la temporada 2023/24



Liverpool vs. Sheffield United, 31ª fecha de Premier League (04/04/24)



Manchester United vs. Liverpool, 32ª fecha de Premier League (07/04/24)



Liverpool vs. Atalanta, ida cuartos de final de la Europa League (11/04/24)



Liverpool vs. Crystal Palace, 33ª fecha de Premier League (14/04/24)



Atalanta vs. Liverpool, vuelta cuartos de final de la Europa League (18/04/24)



Fulham vs. Liverpool, 34ª fecha de Premier League (21/04/24)



Everton vs. Liverpool, 35ª fecha de Premier League (24/04/24)



West Ham vs. Liverpool, 36ª fecha de Premier League (27/04/24)



Liverpool vs. Tottenham, 37ª fecha de Premier League (04/05/24)



Aston Villa vs. Liverpool, 38ª fecha de Premier League (11/05/24)