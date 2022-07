Watford perdió al ‘Cucho’, pero tendría lista otra perla colombiana

El mercado de fichajes sigue su curso y los futbolistas colombianos protagonizan destacados movimientos. En Inglaterra, por ejemplo, el Watford perdió a Juan Camilo el 'Cucho' Hernández, pero podría sumar otro colombiano para que se asocie con Yaser Asprilla.

El centrocampista colombiano Juergen Elitim se ha despedido del Deportivo de La Coruña, tras ser cedido por el Watford en la temporada 2021/22, en la que fue titular indiscutible.



"Toda la gloria será poca para lo que mereces, Deportivo", publicó en sus redes sociales el jugador sudamericano, a quien el conjunto coruñés intentó mantener en su plantilla en la que será su tercera temporada seguida fuera del fútbol profesional, en Primera Federación (tercera categoría de España).



En su despedida, el jugador se mostró agradecido "a cada miembro del club" por haberle hecho "sentir en casa este año". El cartagenero dio las gracias también a Coruña, su afición y consideró "un placer haber coincidido este año" en su trayectoria.



"Me llevo lo mejor de este inmenso club y preciosa ciudad. Perdón por no haber estado a la altura de lo que el club merece, por no haber cumplido el objetivo, regalar mayores alegrías y que el desenlace fuese distinto. Me voy siendo uno más de ustedes", señaló.



Juergen disputó 36 partidos con el Deportivo, sumó más de 3.000 minutos en el terreno de juego, anotó un gol y fue el máximo asistente del equipo gallego, que se quedó a las puertas del ascenso a Segunda División.



Por lo pronto tendrá que regresar a Watford para definir su futuro: recibirá una oportunidad aprovechando que su equipo disputará segunda división inglesa o saldrá cedido nuevamente.