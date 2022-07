Daniel Ruíz tiene en vilo a Millos: ¿un equipo europeo lo tiene listo?

Millonarios adelanta su pretemporada pensando en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2022 y la fase final de la Copa. Así mismo, la directiva está buscando refuerzos para potenciar la nómina de Alberto Gamero, sin olvidarse de las salidas.



Sobre esto último, Ricardo Márquez y Andrés Felipe Román ya dejaron el club, mientras que figuras como Andrés Llinás y Daniel Ruíz están siendo tentadas desde el exterior.



En cuanto al tema Ruíz, el jugador de mayor valor en el fútbol colombiano (4 millones de euros), sondeos no han faltado. Si bien se habló del Botafogo, equipo interesado en James Rodríguez, este viernes llegaron rumores desde el Viejo Continente.



Según informó ‘El Periódico de Aragón’, el talentoso bogotano llegaría al fútbol español, más exactamente a la segunda división (Liga Smartbank) para jugar con el Real Zaragoza, equipo en el que brilló Luis Javier Suárez y en donde juega actualmente ‘Juanjo’ Narváez.



Así mismo el citado medio reveló que Gustavo Serpa, máximo accionista del club, estaría implicado en la negociación por su relación con el grupo Amber.



“El Real Zaragoza tiene muy cercana la cesión del centrocampista ofensivo colombiano Daniel Ruiz, de Millonarios de Bogotá, uno de los clubs que controla la nueva propiedad a través de Joseph Oughourlian y su socio en Colombia, Gustavo Serpa, máximo accionista de esta entidad y nuevo consejero del Real Zaragoza”.



Para completar, la negociación estaría “avanzada”, pero no sería una venta como tal sino un préstamo con opción de compra.



Ahora bien, con el transcurrir de las horas, periodistas del medio local aseguraron que tal negocio no era del todo cierto. Tanto Julián Capera como Pipe Sierra concordaron en que el entorno del jugador “no tiene conocimiento” de la supuesta oferta del Zaragoza. Así mismo la directiva albiazul no ha recibido propuesta alguna desde España.



A la espera de lo que finalmente suceda con su destino, Ruíz viajó con el equipo para el partido amistoso de este sábado en Estados Unidos frente al América de Cali. Y sin olvidar claro que en una semana comenzará la Liga-II.