Alfredo Arias: un enamorado de su plantilla cierra puertas de ingreso

Falta cada vez menos para el inicio de la Liga BetPlay 2022-II e Independiente Santa Fe trabaja día tras día para ultimar detalles de cara al debut en la primera jornada cuando visite el Estadio Metropolitano de Techo para medirse ante La Equidad. Tras un mal torneo lleno de altibajos, los cardenales necesitan volver a poner en grande su historia y clasificar a cuadrangulares finales.

Después de un semestre fallido con Martín Cardetti al mando quien de hecho no alcanzó a terminar la temporada con Independiente Santa Fe, Grigori Méndez y Agustín Julio mantuvieron la ilusión de clasificar latentemente. Al no lograrlo en la última jornada frente al Once Caldas, Eduardo Méndez destituyó a Méndez del cargo y nombró a Alfredo Arias como el nuevo estratega cardenal.

La era Alfredo Arias llegó revolucionada por más bajas que altas. Pues abandonaron el club Leonardo Pico, Francisco Meza, Yulián Anchico, Fernando Coniglio, Ezequiel Aguirre, Jerson Malagón, Harold Gómez y Jhon Velásquez. Ocho salidas para solo cuatro llegadas que para el estratega uruguayo son más que suficientes para encarar el torneo venidero.

Sin duda alguna, Alfredo Arias tendrá la misión de luchar por el título liguero, al igual que clasificar a copas internacionales dejando buenas impresiones en la Liga BetPlay 2022-II. Para ello, trabajan incesantemente en la sede deportiva de Tenjo. Arias luce contento con sus nuevos jugadores.

Llegaron al cuadro cardenal, José Manuel Aja, defensor central uruguayo, José David Enamorado, extremo que conoce bien Alfredo Arias, Geisson Perea, zaguero central y Jeferson Rivas, delantero centro. El estratega Alfredo Arias concedió una entrevista con el canal Red+ en donde se notó cómodo con el plantel que tiene.

Muestra de ello es que Alfredo Arias no buscará más fichajes, ‘nos estamos conociendo todavía. Hay algunos jugadores que han ido llegando en los últimos días. Estamos construyendo sobre lo que estaba construido. Creo que para ganar tiempo, eso seguramente es lo mejor. Siempre lo he hecho así y siempre lo hemos trabajado de esa manera’.

Agregó, ‘no estamos buscando más jugadores porque estamos en un momento en el cual si no vinieron, ya no es conveniente, excepto que consigamos a algún jugador que nos rompa los ojos y llegue para sumar’. A su vez, mantuvo, ‘creo que los que estamos acá en este momento somos los mejores. Así que el plantel con el que vamos a competir es este’.