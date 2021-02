Les da sopa y seco: Cuadrado, el papá de los colombianos en Italia

Juan Guillermo Cuadrado ha cumplido con un rendimiento sumamente bueno en la Juventus de Turín. Esta temporada, como lateral derecho ha sido inigualable, se ha convertido en un referente y es modelo para los colombianos que juegan en Italia.

Justamente respecto a esto último, el nacido en Necoclí mantiene una gran marca frente a sus compatriotas en lo que va de campeonato. Tras 22 jornadas disputadas en Serie A y un partido de Supercopa, Cuadrado solo ha perdido una vez. Así es su balance:

25 de octubre del 2020 - Hellas Verona 1-1 Juventus: Cuadrado jugó los 90 minutos, mientras que Eddie Salcedo no vio acción.



1 de noviembre del 2020 - Spezia 1-4 Juventus: Cuadrado jugó los 90 minutos, mientras que Agudelo ingresó al minuto 45.



28 de noviembre del 2020 - Benevento 1-1 Juventus: Cuadrado jugó los 90 minutos, mientras que Andés Tello ingresó al minuto 71.



13 de diciembre del 2020: Genoa 1-3 Juventus: Cuadrado jugó los 90 minutos, mientras que Cristian Zapata no vio acción.



16 de diciembre del 2020: Juventus 1-1 Atalanta: Cuadrado jugó los 90 minutos, mientras que Duván Zapata fue sustituido al minuto 72 por Luis Fernando Muriel.



20 de enero del 2021: Juventus 2-0 Nápoles (Supercopa): Cuadrado jugó los 90 minutos, al igual que David Ospina.



13 de febrero del 2021: Nápoles 1-0 Juventus: Cuadrado jugó 45 minutos, mientras que David Ospina no tuvo acción.





Justamente el partido del sábado rompió un rendimiento perfecto de tres victorias y tres empates, disputando siempre la totalidad de los encuentros.