¿Listo para Argentina? Gordillo no estaría en convocatoria del Tolima

Mucho fue lo que se dijo en la previa de la final de Copa Colombia sobre el que sería el último partido de Yeison Gordillo con la camiseta de Deportes Tolima. Todo parece indicar que fue cierto y que el jugador está a muy poco de cerrar su fichaje en San Lorenzo. No estaría convocado para el partido de este domingo y en Argentina aseguran que su llegada es cuestión de horas.

El diario Olé dijo el pasado viernes que "la negociación por el futbolista de 28 años está avanzada, pero no definitivamente cerrada", refiriéndose al fichaje de Gordillo, que muchos llaman en Argentina como el quinto y último refuerzo del ciclón para 2021.



Aunque el equipo tolimense no ha hecho oficial la convocatoria para el partido de este domingo, en el que jugarán de visita frente a Deportivo Pasto, el periodista de ESPN, Julián Capera, aseguró en sus redes que el volante vallecaucano no hace parte de los llamados por Hernán Torres. Tema similar al de Agustín Palavecino, a quien decidieron "cuidar" mientras se definía su situación.



Después de unas recientes declaraciones de Gabriel Camargo, sobre el tema económico que ronda la partida de Gordillo, Capera también indicó que el club vinotinto y oro esperará al miércoles para recibir el dinero y poder cerrar el tema. Cabe destacar que los clubes argentinos tienen plazo hasta el jueves para inscribir jugadores.

— Julián Capera (@JulianCaperaB) February 13, 2021

Pablo Lafourcade, periodista que le sigue los pasos a San Lorenzo, indicó en sus redes que en el ciclón esperan cerrar cuando antes la llegada de Yeison Gordillo. "Me dicen que el acuerdo con Tolima es total y se negocian algunos puntos en el contrato con el jugador".



De igual manera, indican que podría llegar al país entre domingo y lunes (razón por la que no estaría en la convocatoria pijao) para presentar exámenes y firmar su vínculo. Extraoficialmente se habla de una cifra entre 1.1 y 1.5 millones de dólares por el 100% de su pase.