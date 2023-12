Cuadrado devastado por cirugía en Inter: ‘Agoté las posibilidades’

Juan Guillermo Cuadrado no vive un buen presente en el Inter de Milán y todo debido a las contantes lesiones que no le han permitido brillar. Sin embargo, su estadía en el cuadro italiano se complica tras tener que someterse a una cirugía en el tendón de Aquiles.

Las recaídas que ha tenido no lo han dejado jugar a un nivel óptimo y aunque ha tenido sus minutos desde la suplencia, no ha podido rendir como se esperaba.



A través de su red social de Instagram, Cuadrado confirmó la operación y lamentó no poder continuar jugando, pues agotó todas las posibilidades para poderse recuperar sin someterse quirúrgicamente.



“He venido luchando con un dolor en el tendón y hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso me he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar el 100%. Quemé todas las opciones de tratamiento evitando una cirugía, pero los médicos me dicen que podría ser peor sino tomo esta decisión”, mencionó Cuadrado.



Además, agregó: “Siempre he sido un futbolista que entrega todo, que da siempre lo mejor dentro y fuera de la cancha. Me entristece mucho en este tiempo que llevo por no haberlo podido hacer para este gran club que me ha dado una grandiosa oportunidad. Pero con FE en Dios porque él hace que todas las cosas ayuden para bien”.





​Cabe mencionar que el vicepresidente del Inter, Javier Zanetti, recientemente había confirmado la cirugía de Cuadrado, pero también confirmó que deberán ir al mercado de fichajes para poder suplir la ausencia del colombiano.



De esta manera, Cuadrado tendrá varias semanas sin jugar y podría ser el final de la carrera del jugador en el fútbol de élite.