Fortuna ayudó a favoritos: así quedaron llaves de Champions League

Los mejores equipos de la fase de grupos de la Champions League definen su suerte en el sorteo oficial, que se celebra en Suiza.

Así quedaron las llaves:



Arsenal vs Porto

Napoli vs FC Barcelona

PSG vs Real Sociedad

Inter vs Atlético de Madrid

Lazio vs Bayern Munich

Copenague vs Manchester City

Leipizig vs Real Madrid



6: 09 a.m. Comienza el sorteo



Todo está listo para el inicio de la ceremonia...

- Vale mencionar que los equipos de un mismo país no se enfrentarán entre sí, tampoco los que compartieron grupo en la primera fase y no pueden disputar sus partidos de eliminatoria el mismo día.



Estos son los equipos clasificados para octavos de Champions League:



Manchester City, Arsenal

Real Madrid, Real Sociedad, Barcelona y Atlético

Bayern, RB Leipzig y Borussia Dortmund

PSV

Inter, Lazio, Nápoles

Copenhague

PSG

Oporto



Bombos del sorteo de octavos de Champions



Bombo 1: Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, Barcelona, Dortmund y Atlético

Bombo 2: Copenhague, PSV, Nápoles, Inter, RB Leipzig, Oporto, PSG, Lazio



Fechas de los partidos de octavos de Champions League



Los dos partidos correspondientes a los octavos de final se disputarán el 13, 14, 20 y 21 de febrero del próximo año 2024 los partidos de ida, y los días 5, 6, 12 y 13 de marzo los de vuelta.