Cuadrado se siente a gusto en Juventus: 'Es mi segunda casa'

El volante colombiano Juan Guillermo Cuadrado superó sus problemas físicos que tuvo en los primeros meses del 2023 ahora, con mejor ritmo de competencia, el jugador ha vuelto a ser tenido en cuenta como titular por el técnico Massimiliano Allegri en la Juventus.



Sin duda alguna los ojos están puestos en Cuadrado y no por su rendimiento, sino porque termina contrato con Juventus y aún no se sabe con exactitud si el colombiano continúe en el club bianconero en la próxima temporada, aunque por ahora, la intensión de las directivas es no renovarle.



Con 34 años, Cuadrado ha logrado mantenerse en Juventus como uno de los referentes del equipo y con su experiencia ha logrado ser uno de los jugadores que más aporta a nivel ofensivo y con respecto a su nivel, el mismo jugador dialogó con Sky Sports para hablar de su presente con el club.



“Turín es mi segunda casa, aquí crecí como futbolista y como persona. Cuando un jugador llega a la Juventus, inmediatamente entiende que este es un equipo cuyo principal objetivo es la victoria. Ganar es parte del ADN de este club”, dijo contundente Juan Guillermo Cuadrado, quien por ahora no se le ve intensión de dejar a la institución.



Por ahora, Juan Guillermo Cuadrado seguirá compitiendo y tendrá que esperar noticias con respecto a su renovación en la Juventus, pues su contrato termina en junio.