¿Cómo va el tema JuanFer? Detalle complicaría firmar con un histórico

31 de diciembre de 2022, el fin de año que preocupa a más de un aficionado de River Plate y a Martin Demichelis. El estratega argentino exdefensor central del Bayern de Múnich, Málaga, Manchester City, entre otros clubes reconocidos tendrá la dura misión de suplir a Marcelo Gallardo, uno de los estrategas más importantes en el último tramo de la historia del equipo riverplatense y además, sufre por la salida de Juan Fernando Quintero.

Martin Demichelis había mantenido su interés de que Juan Fernando Quintero lograra renovar con River Plate, pero su deseo no se cumplió a falta de escasas horas para que se corte el vínculo laboral del antioqueño. Una despedida que ya se dio por parte de JuanFer en sus redes sociales con el apoyo de compañeros y excompañeros en el cuadro argentino como Enzo Fernández, Germán Pezzella y Franco Armani, Nicolás de la Cruz, entre otros.



El futuro de Juan Fernando Quintero es todavía una incertidumbre completa y espera resolverse con prontitud pensando en lo que se vendrá en un 2023 cargado de mucho fútbol para la Selección Colombia y que el antioqueño espera ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo y por esta razón, debe apurar para definir su próximo rumbo. Rumores en Colombia, Estados Unidos y Brasil son las ligas que más se perfilan para contar con el volante ‘10’, pero por ahora no hay nada concreto.



Sin embargo, quien ve muy de cerca poder contar con Juan Fernando Quintero es el Flamengo. El último campeón de la Copa Libertadores desea firmar al talentoso mediocampista colombiano. El cuadro de Río de Janeiro sigue los pasos de JuanFer con el anhelo grande y latente de poder entablar un negocio, que ahora sería mucho más fácil en 2023 cuando el antioqueño esté libre contractualmente.



Así las cosas, el plan del Flamengo es esperar a que acabe el 2022 y que inicie el 2023 con el objetivo de poder negociar simplemente con Juan Fernando Quintero. No obstante, en las últimas horas, ha habido un detalle que tiene al Mengao pensando más de dos veces el fichaje del ex Porto y Rennes de Portugal y Francia respectivamente. Lo que siempre ha estado en discusión con Juan Fernando: su estado físico es el gran problema que tiene al Fla dudando.



Las lesiones han sido un gran problema para Quintero en River Plate, pero siempre contó con la confianza plena de Marcelo Gallardo en cada partido. Su estado físico preocupó, exigiéndole que es un tema que debe mejorar para el futuro y ahora, ese aspecto es lo que truncaría la posibilidad de que Juan Fernando firme con el campeón de América, Flamengo.



Juan Fernando Quintero aportó en el último tramo asistencias y goles, además de su gran talento en River Plate. La prensa se rindió a sus pies, y los aficionados también. Por esto mismo, Vitor Pereira anhela a Quintero y quiere contar con él en el Flamengo. En el pasado, Pereira lo tanteó cuando dirigió al Fenerbahce en el 2016 para reemplazar a Diego Ribas, ahora busca hacerlo realidad.



GloboEsporte destacó que el interés del Flamengo va en serio por el antioqueño, “Flamengo ve en Quintero una alternativa a Everton Ribeiro y Giorgian de Arrascaeta, una debilidad en la plantilla desde hace años, pero busca más información sobre las condiciones del centrocampista”. Desde el mismo medio, referencian que esperan que Juna Fernando esté en óptimas condiciones destacando los problemas musculares que tuvo en River Plate en la pasada temporada. Un pequeño problemilla no permitiría que JuanFer llegara al histórico de Brasil.