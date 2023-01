'Prohibido olvidarte': los emotivos mensajes para JuanFer Quintero

La historia de Juan Fernando Quintero y River Plate no tuvo el final que los seguidores del cuadro millonario desearon. El jugador colombiano no logró renovar su contrato, cuando todo parecía que su continuidad era un hecho, apareció el gran problema del dólar que afectó el mercado argentino, un capítulo que ya se conocía cuando Miguel Ángel Borja iba a firmar con la banda cruzada.

¿Será Flamengo, o regresará a Colombia? El futuro de Juan Fernando Quintero es todavía una gran incógnita y no se conocerá en los próximos días en los que se confirmará el próximo equipo que gozará con el talento del ya, ex River Plate. Pero, sin duda alguna, el antioqueño dejó una huella importante, al igual que Marcelo Gallardo. Dos despedidas que lloran jugadores y seguidores del cuadro millonario.



Su contrato va hasta el final del 31 de diciembre y ya parece un hecho que no continuará en River Plate. En Argentina mencionan que no había nada confirmado, pero su sorpresiva publicación en Instagram dejó más que resuelto su salida de las filas riverplatenses. Martin Demichelis, nuevo director técnico había dicho que quería que el colombiano continuara, pero milagros no se pueden hacer.



Juan Fernando Quintero escribió en Instagram, “¡No traten de entenderlo! Siempre fui feliz en RIVER. Digan lo que digan sólo tengo que agradecer a todo el MUNDO RIVER. Acá tiene a un hincha de por VIDA!! GRACIAS Y FELIZ AÑO PARA TODOS”. Grandes respuestas tuvo su posteo de aficionados que le desearon lo mejor para el futuro, otros que respondieron con sorpresa porque querían que continuara y compañeros y ex integrantes de River Plate con los que compartió que le dejaron mensajes de cariño.

Franco Armani, que conoce bien a Juan Fernando Quintero desde que ambos estaban en Colombia, escribió, “Papá, todo lo mejor!!! Y muchas bendiciones para lo que viene. Te voy a extrañar, mi compañero de habitación. Te quiero mucho. Abrazo grande”. También Nicolás de la Cruz se unió a Armani y dejó un sentido mensaje, corto pero conciso, “¡Te amo, hermano! Siempre juntos”.



Campeones del mundo también le escribieron a Juan Fernando Quintero. Enzo Fernández, con el que compartió en River Plate hace poco escribió, “gracias por todo, ídolo”. Germán Pezzella también le agradeció. Carlos Sánchez y Cristian Fabbiani escribieron “mágico”, pero Fabbiani también añadió, “prohibido olvidarte”. Sin duda alguna, el cariño es grande por parte del mundo riverplatense para con Juan Fernando Quintero. ¿Habrá un posible regreso del antioqueño de 29 años al equipo millonario, o es una historia resuelta?