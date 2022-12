¿JuanFer Quintero vuelve al FPC? En América de Cali le dan un portazo

América de Cali cierra la puerta. Muchos se dejan querer, hacen algún guiño, sonríen. Pero el rojo, de plano, da un portazo.

Mientras Juan Fernando Quintero se pone en la vitrina y en cada comentario parece lanzar un zoqueteo, por Cali no están dispuestos a incurrir en un fichaje muy taquillero pero difícil de abordar.



Al menos eso fue lo que dejó claro el máximo accionista, Tulio Gómez, quien habló claro del creativo antioqueño.



"A Juan Fernando Quintero yo lo admiro mucho pero no se adapta a lo que nosotros queremos: ni al presupuesto ni al juego. No se adapta a lo que queremos ahora, siendo un excelente jugador. En lo económico, ni pregunté", le dijo al periodista Carlos Arturo Arango.



Ya el propio jugador cerró la puerta de Atlético Nacional, otro de los posibles destinos, diciendo que no esperaba que en el verde "quieran a un hincha del Medallo".



Así que si en Millonarios reciben las señales con agrado, ¡por ahí es, Quintero! Porque si es un grande del FPC, al América lo pueden borrar de la lista.