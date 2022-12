El futuro de Juan Fernando Quintero para 2023: bombazo en Argentina

Juan Fernando Quintero “no vuelve a River Plate”. El bombazo en Argentina lo dio ‘Ole’ este miércoles 28 de diciembre, y está lejos de ser una falsa noticia en el Día de los Inocentes. La economía de ese país haría imposible que el volante colombiano firme un nuevo contrato con el equipo de Núñez y ya hay opciones en otros países.



El próximo martes 3 de enero, River se desplazará a Estados Unidos para hacer trabajos de pretemporada, y el colombiano Quintero no estaría en la lista de viajeros, pues su continuidad está caída, y no por falta de voluntad del club o del jugador.



Si bien las cifras que pide Juanfer no están lejos del alcance de los directivos de River, ‘Olé’ explica que hay un contexto que incide de manera decisiva en las finanzas: “como Juan Fernando Quintero ya es considerado residente fiscal en Argentina por habitar desde hace un año en el país, el Banco Central no permite que se le pague en dólares y no existe vehículo para abonarle en el exterior (esto es, un club que sea propietario de su pase). Así las cosas, el mismo dinero que el año pasado se le podía pagar al 10 en el exterior, hoy no se le puede pagar en el país”.



Es por eso que empiezan a llegar ofertas para Juanfer y su agente: el Flamengo de Brasil tendría la opción más clara para fichar al ‘10’; sin embargo, habría ofertas de equipos de la MLS en Estados Unidos, así como está el rumor de opciones de volver al fútbol colombiano: Millonarios y Junior, los más interesados.