¡La ilusión de ‘Juanfer’! Los jugadores que pasaron de China a Europa

Finalmente llegó el 2021, toda la exitosa historia con River Plate quedó completamente en el pasado y ahora Juan Fernando Quintero afronta un nuevo reto en su carrera: la Liga de China.

​

En diálogo con el periodista Juan Felipe Cadavid de Caracol Radio, el creativo antioqueño se mostró tranquilo con la decisión de vida que tomó, lanzó un mensaje directo a los que critican su llegada al Shenzhen FC y aseguró que no le cierra la puerta al fútbol europeo.

Quintero aseguró que “me mueve estar tranquilo y feliz”, motivo por el que jugar en una liga exótica no lo considera como un retroceso en su carrera. “Fui allá porque conocí el club, la identidad, las reglas rígidas, no fue solo por dinero. La gente dice China es plata y no”, sentenció.

​

Así pues manifestó que “Europa está abierta siempre para todo el mundo” y tanto en las ligas de élite como en las de Asia “también hay un balón y jugadores”. En este orden de ideas puso como ejemplo al belga Axel Witsel: “Él venía de China, ahora está en Borussia Dortmund y así hay miles de casos”.

​

​Y la tesis del ex-River no está del todo mal. Son varios los casos de futbolistas que llegaron a Superliga de China y después dieron el salto al fútbol europeo. Una cosa no quita la otra.

Yannick Ferreira Carrasco: El extremo belga descrestó en sus primeras tres temporadas con el Atlético de Madrid, pero salió sorpresivamente en febrero del 2018 rumbo al Dalian Yifang. Allí permaneció once meses hasta que se confirmó su regreso al cuadro colchonero y hoy día es pieza fundamental para Diego Pablo Simeone.

​

​Paulinho: El brasileño es quien mejor representa que cuando se es un gran jugador, la liga no importa. Llegó al Guangzhou Evergrande a mediados del 2015 y permaneció allí por dos años hasta que lo fichó el FC Barcelona por ¡40 millones de euros! En España cumplió con una temporada sumamente destacada y cuando parecía que se adueñaba de un puesto en el mediocampo, decidió regresar a China a cambio de 50 millones. Fue, cerró bocas y regresó.

​

​Odion Jude Ighalo: El nigeriano era un referente del Watford, pero el Changchun Yatai llegó en 2017 con 20 millones de libras y se lo llevó. Su gran rendimiento lo catapultó al Shanghái Shenhua y de allí, en enero del 2020, se ganó su regresó a Inglaterra con nada más y nada menos que el Manchester United, club que lo mantiene hasta hoy en día.



Nemanja Gudelj: El volante serbio estuvo en el fútbol chino entre 2017 y 2018, de allí salió cedido al Sporting Lisboa donde la rompió como mediocentro y Sevilla actuó rápido para contratarlo. Gudelj rescindió su contrato con el Guangzhou Evergrande para llegar libre a tierras españolas y ser pieza importante en su equipo.

​

​Wu Lei: Los futbolistas chinos también se han ganado su derecho a jugar en el máximo nivel. El nacido en Nankín jugó por 11 años con el Shanghái SIPG, se convirtió en todo un ídolo y ello le permitió llegar al fútbol español. El RCD Espanyol lo contrató en 2019 y de a poco se ha ganado un puesto entre los titulares con actuaciones destacadas.



Y así se pueden nombrar más casos como el de Jackson Martínez (llegó a Portimonense de Portugal), Roger Martínez (Villarreal), el español Jonathan Viera (Las Palmas), el brasileño Fernando (Spartak Moscú), el portugués José Fonte (Lille) o el alemán Anthony Modeste (Colonia).