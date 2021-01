Tras despedirse del Junior, Pico ya tendría varios pretendientes

Después de cuatro años (145 partidos jugados y cinco títulos), Leonardo Pico se despidió del Atlético Junior y lo hizo con conmovedor mensaje en su cuenta de instagram. El volante boyacense que además marcó dos goles en su paso por el rojiblanco, ya estaría en los planes de por lo menos dos equipos en el fútbol colombiano.



“Se cierra un capítulo en mi vida que nunca olvidare, lleno de felicidad y muchos éxitos, me voy con la satisfacción y la tranquilidad que siempre entregue lo mejor de mi como futbolista y como persona. Simplemente me queda agradecerle a Junior y a la gente que lo integra. Me sentí como en casa, agradezco a esta gran y maravillosa hinchada que siempre me apoyaron”, fue el mensaje publicado por el futbolista en su red social.



Pico, de 29 años, conquistó con el tiburón la Copa Colombia 2017, las Ligas 2018-II y 2019-I, además de las Superligas 2019 y 2020. Ahora no solo se habla del posible interés del Atlético Bucaramanga, del que se conoció semanas atrás, y Deportes Tolima, sino que también vinculan su nombre a Santa Fe donde jugó en 2016. A los hinchas cardenales parece gustarles la idea.



Por otro lado, en Ibagué hay quienes indican que la caída en el fichaje de Juan David Cabezas abriría la puerta para que el volante boyacense se incorpore cuanto antes al equipo de Hernán Torres, puesto que el próximo 14 de enero tendrán la primera prueba del 2021 cuando enfrenten al Atlético Nacional por los cuartos de final de la Copa Betplay.