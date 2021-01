¡Se juegan los cuartos! Copa Betplay definió su programación

El fútbol colombiano le madruga al 2021 y los primeros en tener acción serán los clasificados a la fase de cuartos de final de la Copa Betplay. El balón empezará a rodar el miércoles 13 de enero en Armenia. Cabe recordar que se juega a partido único, en caso de haber empate en los 90 minutos se definirán los semifinalistas en los penaltis.

Copa Betplay - Cuartos de final



13 de enero



Deportes Quindío vs Alianza Petrolera

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win Sports/Win+



Independiente Medellín vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



14 de enero



Deportivo Pasto vs América de Cali

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+



Deportes Tolima vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+