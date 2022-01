Quintero piensa en River y dijo ‘chaolín’: ¿último partido en China?

Juan Fernando Quintero cuenta los días de su calendario chino para cumplir el sueño de regresar a River Plate. El volante colombiano cerró este martes, 4 de enero, su competición con el Shenzhen FC en la Liga de China y ahora buscará la salida del club asiático.



Quintero parece tener la sartén por el mango esta vez: el Shenzhen se quedó sin patrocinador grande, lo que obliga a acortar el gasto hasta que no consiga otro inversionista; además, el club tiene una importante deuda con el jugador, lo que facilitaría su salida a River.



Desde Argentina esperan finiquitar una cesión que no genere altos costos. ‘Juanfer’ es el objetivo del técnico Marcelo Gallardo, quien, según el periodista Juan José Buscalia de Blu Radio, ya tuvo una llamada telefónica con Quintero.



En el último partido del Shenzhen FC, se dio un detalle que no pasó desapercibido, y que podría confirmar que Quintero se está cuidando para llegar a River en estado óptimo: en la derrota 0-1 contra Beijing Guoan, Juan Fernando fue suplente y no jugó un solo minuto. ¿Fue su último partido en China?