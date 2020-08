¿Un retroceso profesional? Tema de fondo si al fin Quintero va a China

Las próximas horas son vitales: este mismo miércoles se habrían celebrado reuniones entre el agente de Juan Fernando Quintero y la directiva de River Plate para analizar la oferta de China, que además no sería la única.

Es un hecho que Shenzhen FC ya ha hecho una oferta formal y haber sido el primero tendría un peso en la consideración del colombiano, aunque se espera también otra 'mareadora' oferta del Al Nassr árabe.



La diferencia con los chinos es de un millón de euros, lo que hace pensar que podrían llegar a un acuerdo muy pronto, 48 horas, según algunos informes de la prensa argentina.



"Ya se despidió de sus compañeros de River Plate. Además, él ya le dijo a Gallardo, que es importante para él, que quiere irse a China", dijo el periodista Juan José Buscalia en Blu Radio.



Así las cosas, la expedición a China ya es un tema casi logístico, ya habría acuerdo en todo, con un contrato a tres años por cantidades que aun no se revelan pero que serían irrechazables.

¿Empezamos a despedir a Juanfer Quintero? ][ RiverLateTV https://t.co/GVBqkjB14m — RiverLateTV (@RiverLateTV) August 19, 2020

La duda ahora ya no es si River Plate debe dejarlo ir: la crisis económica del club prácticamente no da más opciones. Los 9 o 10 millones de euros resolverán gruesos problemas, algunos derivados de la pandemia, y es una de las razones que tendría el jugador para irse, sabiendo que es su marcha lo que aliviará las cuentas y permitirá que el club se concentre en lo deportivo.

#TNTSportsRadio 📻 | ¿SE VA JUANFER A CHINA 🇨🇳?



📌 Quintero 🇨🇴 presiona para salir

📌 River quiere un poco más de dinero

📌 ¿Cómo terminará la novela? pic.twitter.com/lK9lJQZlot — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) August 18, 2020

Pero lo que muchos se preguntan, justamente, sobre el impacto deportivo: ¿es bueno para Quintero irse a una liga menor, sin la exigencia ni la vitrina de Argentina? ¿Por qué 'condenarse al olvido' si aun es un futbolista joven?



El tema lo aborda este miércoles el diario Olé, que apunta: "para su carrera deportiva sería todo un retroceso", porque está "en la plenitud de sus 27 años... es un club que ni siquiera es de los más grandes de una liga muy inferior".



En efecto, el Shenzhen es penúltimo de su zona, solo ha sumado tres puntos en el naciente torneo local y tendría que disputar una especie de liguilla, no para pelear por títulos, sino para permanecer en primera. Acaban de despedir al DT Donadoni y del nuevo, Jordi Cruyff, no se puede anticipar nada, tras su salida de Ecuador sin dirigir un solo juego.



Los hinchas, entre tanto, rechazan en redes sociales la operación, le reprochan a la directiva que no haga más por hacer una cláusula de 30 millones de euros y hasta anuncian banderazos y concentraciones para quejarse por la salida de uno de los talentosos del plantel.



Cabe además la duda de si no cierra para la siempre la opción de la Selección Colombia, a la que puede aspirar con más argumentos si está en River que si está en China. ¿Qué conviene al colombiano? Puede ser tarde para los análisis si, como dicen en Argentina, ya decidió que se va...