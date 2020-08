Juan Fernando Quintero sigue dando pasos a China: el 'ofertón' a River

Para bien y para mal, el futuro de Juan Fernando Quintero parece inevitablemente encaminado hacia la Superliga China.

El colombiano es una prioridad para el Shenzhen, que ya no querría darle más largas a su fichaje estelar de la temporada y habría acercado, según la prensa argentina, una oferta sencillamente irrechazable.



El periodista Juan Cortese, enterado de la actualidad de River, afirmó en TyC Sports que la primera oferta, que fue desestimada, solo llegó a los 7 millones de euros. La nueva, dice la fuente, es por 11 millones de euros, de los cuales unos 9 millones entrarían libres a las arcas del club.





#River ¡ÚLTIMA NOTICIA! Llegó una nueva oferta del Shenzhen de China por Juan Fernando Quintero. Ronda los 9 millones de euros limpios. Lo contó @JuanCortese en @Superfutbol. pic.twitter.com/77L73oDXT9 — TyC Sports (@TyCSports) August 17, 2020

La versión llegó también por el periodista Hernán Castillo:

Llegó una nueva oferta por Juanfer desde China: 9 millones de euros limpios para River. El jugador y su entorno empujan para irse y ya se lo hicieron saber al club. — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) August 17, 2020



Quintero estaría enterado de la oferta y habría acordado con los directivos que, aunque su cláusula era de 30 millones de euros, si había una oferta que fuera conveniente para ambas partes estaría dispuesto a apoyar la negociación y marcharse. Es exactamente lo que está pasando, pues River atraviesa una profunda crisis económica que lo obliga a desprenderse de sus talentos por menos de que tenía pensado antes de la pandemia.



Entre las buenas noticias que recibirá Quintero, por supuesto, está la sensible mejora en sus ingresos, pues los salarios no se comparan con lo que se paga en este lado del mundo. Además es buena noticia coincidir con el técnico Jordi Cruyff, quien habla español y tiene gran simpatía por el fútbol suramericano, no en vano fue DT de Ecuador, aunque no llegó a dirigir ningún partido.



La duda es si un jugador si al irse a China no correrá la suerte de otros ex Selección Colombia, que firmaron contratos millonarios pero desaparecieron del radar de los seleccionadores. Caso de Macnelly Torres, por ejemplo. Quintero, dos veces mundialista y una de las figuras del combinado nacional en Rusia 2018, tiene 27 años y su ciclo no debería terminar de manera abrupta. Pero la realidad es que Queiroz no parece tenerlo tan presente, como sí lo hacía Pékerman, y puede que al final no se le vuelva a presentar una oportunidad económica igual...



En fin. Lo cierto es que todos los caminos de Quintero conducen a China. El tiempo dirá si su elección es la correcta.