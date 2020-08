Cruyff ya tiene puesto y podría dirigir a colombiano: Asia, su destino

No pasó mucho tiempo y ya Jordi Cruyff, el tristemente breve ex entrenador de Ecuador (no dirigió ningún partido), ya consiguió trabajo.

El hijo del célebre Johan Cruyff, entrenará al Shenzhen FC de la Superliga china, según informó este viernes el club en un comunicado.



Será el 'bombero' que apague el incendio provocado por las tres derrotas consecutivas del equipo, al mando del italiano Roberto Donadoni, lo cual motivó su fulminante despido.



Será la segunda experiencia del hijo de Cruyff en China, pues en 2018 dirigió, con buenos resultados, al Chongqing Lifan.



Se trata del equipo que ha hecho ya una oferta a River Plate por el colombiano Juan Fernando Quintero, negociación que aun está en desarrollo.