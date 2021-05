Nada que lo superan: ácida crítica desde México a Juan Carlos Osorio

Han pasado casi tres años desde su salida de la selección nacional y todavía llegan fuertes críticas hacia Juan Carlos Osorio desde territorio mexicano... Nada que logran superarlo.



Esta vez no fueron los periodistas quienes apuntaron contra el entrenador, el responsable fue Luis Hernández, mítico delantero con paso por Monterrey, Necaxa, Boca Juniors y América.

En diálogo con ‘Más Allá Del Deporte’, el nacido en Veracruz aseguró de forma vehemente que Osorio “no dejó nada” al fútbol mexicano e incluso, en su opinión, “vino solamente a pasear”. Le tiró con todo.

​

Su argumento pasa por lo que más se le critica al risaraldense: las rotaciones. “No tuvo una alineación, una secuencia. Siempre hubo cambios. Puede que sea duro lo que diga pero no me gustó, no transmitió, no le sacó la esencia al jugador mexicano... en momentos importantes no dio el ancho como entrenador”, sentenció.



Justamente considera que la fatídica derrota contra Chile en Copa América 2016 (0-7) era el momento “de haber renunciado e irse”.



La conclusión del periodo Juan Carlos Osorio en México: “Pasó sin pena ni gloria... no le dejó algo positivo al fútbol de acá”



Vea el video desde el minuto 40:28