Dura confesión de Izquierdo: 'llegué a pensar en no jugar más, parar'

José Heriberto Izquierdo llegó a ser el extremo más prometedor del país. Su velocidad y su precisión en el remate lo llevaron a una Selección Colombia, en la que nadie puso en duda sus condiciones... salvo él mismo, después de sufrir por culpa de las lesiones.

Izquierdo marcó este miércoles el primer tanto en la goleada 3-0 de Brujas, su equipo, contra Deinze, por la Copa de Bélgica, una anotación que llegó más de tres años después de su última celebración, con Brighton de Inglaterra, en la derrota 3-2 contra Crystal Palace.



El pereirano se mostró emocionado por el final de este ayuno tan largo, pues sus problemas físicos, la ineficacia de la recuperación y la sucesión de tratamientos lo hicieron pensar en dedicarse a otra cosa.



"Llegó un momento en el que obviamente se vuelve difícil. Nosotros vivimos del cuerpo, llegaron situaciones y momentos en los que yo llegué a pensar en no jugar más, en parar. A veces uno necesita señales y obviamente si las señales son negativas... Había veces que yo jugaba algunos minutos y otra vez me lesionaba", confesó, en charla con el VBar de Caracol.



Pero entonces le llegó ese mensaje que estaba esperando: "llegó un momento en que una persona me dijo algo que me hizo cambiar mi perspectiva, que parara o no, el dolor no iba a cesar, porque la vida duele más de lo que yo estaba viviendo", contó.



Eso le dio un nuevo impulso que ya le permitió volver al banquillo de suplentes de Brujas contra Manchester City y que ahora, si todo sale bien, le dará más oportunidades en las competencias locales.