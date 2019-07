James, ¿fin de la novela?: Mendes escogió un club y se lo dijo al Real

James Rodríguez sigue esperando lo que será su futuro. Hasta ahora, lo único seguro es que el futbolista tendrá que presentarse el 29 de julio al Real Madrid si no se consigue otro club antes. Jorge Mendes, representante del '10', habría escogido un club y le pidió al merengue que aceptara la oferta.



El dirigente habría pedido al club merengue que aceptara la oferta de préstamo con opción de compra que pide el Napoli para que el futbolista llegue a la Serie A, según 'Corriere dello Sport', medio italiano.

La ideal del conjunto de Italia es pedir en préstamo con opción de compra al '10' para poder hacerla efectiva. Aunque al presidente de Napoli le parece exagerado 42 millones, se podría dar si el futbolista brilla en el club.



Por el lado del Real Madrid, no quiere recibir menos de 42 millones por el colombiano. Jorge Mendes, por su parte, habría escogido al Napoli y le habría pedido al club español que acepte la oferta de Napoli para terminar con la 'novela' de James Rodríguez.



"Debéis estar tranquilos, esto se acaba el 2 de septiembre y muchas cosas pueden pasar. Negociaremos con todos, pero de manera correcta y justa: necesito ganar, no vender abonos", comentó el presidente del club italiano, De Laurentiis en 'Tv Luna'.



Finalmente, Carlo Ancceloti dio más opciones y dejó la puerta abierta. "Este club tiene directivos de grandísimo nivel que trabajan en el mercado, creo que el día 31 de agosto todos estaremos muy contentos y es posible que lleguen dos jugadores más, no uno solo".