Pinto sin tapujos: lo que piensa de James Rodríguez, Falcao y Cardona

Jorge Luis Pinto siempre habla sin tapujos, sin querer quedar bien con nadie y con la mayor sinceridad sobre sus pensamientos. Así ve el fútbol y por eso puede dar su concepto sobre casi todo, pues es un estudioso, un gomoso del deporte y de la disciplina del deportista.



Sin pelos en la lengua, Pinto habló con la revista Semana de la situación que vive James Rodríguez en el Everton de Inglaterra, alejado de las canchas por las constantes molestias y lesiones.



“Habría que mirar su estado físico, su preparación. ¿En qué momento se encuentra?, ¿Se ha venido trabajando bien? En fin, hay muchas, muchas razones de lesiones musculares. Sí, la flexibilidad es muy buena. Si la exigencia que está haciendo el trabajo es buena”, dijo Jorge Luis Pinto en la reveladora entrevista.



El entrenador añadió otro comentario sobre James: “Me parece que él tiene que hacer un replanteamiento de sus cosas personales y valorar con el técnico y con el preparador físico y, por supuesto, con un médico fisiólogo, las circunstancias del por qué tanto desgarro y tantas contracciones musculares, que, diría yo, es lo que más sufre. Él no sufre lesiones graves, sufre de contracturas musculares, que si desde luego le están afectando mucho”.



Las lesiones de James también preocupan en la Selección Colombia. Por eso, a Pinto le preguntaron qué jugador sería ideal para reemplazarlo si fuera necesario.



“Tienen que mirar realmente lo que quieren. Quieren un jugador que reemplace a James o quieren un jugador que venga a jugar por la selección. Un jugador con las mismas características y condiciones no es fácil encontrarlo. Pero si quieren otro jugador que pueda rendir y posicionarse en otro esquema, indudablemente Reinaldo (Rueda) tiene que tenerlo claro”, comentó Pinto.



La revista le preguntó sobre Edwin Cardona, y si puede jugar al lado de James en la Selección. Pinto respondió y también hizo una crítica constructiva al ‘10’ de Boca Juniors. “Puede jugar con James. Para mí hay posibilidad de que juegue. Lo importante es que Cardona haga lo que hace en 20 minutos lo haga durante todo el partido. Ese es el dilema. Si Cardona puede mostrar lo que hace durante 90 minutos es un brillante jugador”.



Además, Jorge Luis Pinto alabó a Falcao García y habló de su importancia en la Tricolor, que dirige Reinaldo Rueda. “Falcao es un jugador útil y necesario que esté en la Selección. Yo no sé si el profesor lo explote desde el comienzo, 20 minutos o 30. Él es un gran hombre y puede facilitar muchas cosas que algunos otros no facilitan. Entonces, por la unidad que brinda el grupo, por el liderazgo que tiene con el grupo, me parece que a Falcao se debe tener presente en la Selección en las Eliminatorias”.